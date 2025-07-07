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Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта

МО: войска РФ взяли под контроль населенные пункты Бессаловка и Дачное
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль два населенных пункта: села Дачное в Днепропетровской области и Бессаловка в Сумской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«‎В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области», — сказано в сводке российского оборонного ведомства.

В Бессаловке, как уточняется, действовали военные группировки «Север».

Места дислокации украинских военных в первом регионе находились в районе Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино, во втором — у населенных пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица.

Как сообщали в Минобороны 7 июля, российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике 11 бригад украинских войск в Харьковской и Сумской областях. Подразделения «Севера» также вывели из строя четыре орудия полевой артиллерии украинских войск и уничтожили два склада с боеприпасами, один склад с материальными средствами.

В этот же день издание The Economist сообщило, что российские военнослужащие близки к тому, чтобы взять под контроль город Сумы на северо-востоке Украины.

Ранее командование ВСУ перебросило дополнительные подразделения на Сумское направление.

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