Боец ВС РФ рассказал, как солдаты ВСУ выдают себя за гражданских при отступлении

Украинские военнослужащие при отступлении из Сумской области переодеваются в гражданскую одежду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского бойца с позывным «Кит».

По данным агентства, мужчина является командиром взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными», — рассказал военнослужащий.

При этом он подчеркнул, что люди в гражданской одежде и с оружием в руках выглядят крайне подозрительно в зоне боевых действий.

10 июля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что командование ВСУ перебросило заградительный отряд «Волки да Винчи» на Сумское направление. Как сказал источник агентства, украинские офицеры продолжают отправлять в Сумскую область наиболее мотивированные и боеспособные подразделения, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.

Ранее военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.