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Суд Москвы заочно арестовал командира, приказавшего сбить Ил-76

В Москве заочно арестован приказавший сбить в 2024-м Ил-76 командир ВСУ Дзяман
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СК России

Хамовнический суд Москвы избрал заочную меру пресечения в виде заключения под стражу для командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Дзяман обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствие утверждает, что он отдал приказ об уничтожении самолета Ил-76 в 2024 году. Мера пресечения действует с момента возможной экстрадиции или задержания на территории РФ.

По данным СК РФ, инцидент произошел с применением зенитного ракетного комплекса Patriot. Военнослужащие бригады исполняли приказ командования, заявили в ведомстве. Дзяман включен в российский перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Российский самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными в 2024 году был сбит по приказу командира зенитной бригады ВСУ Николая Дзямана. К такому выводу пришли сотрудники СК РФ. Военнослужащий проходит по делу в качестве обвиняемого. Ранее Дзяман заочно получил два пожизненных срока — за приказ атаковать российский «летающий радар» А-50У и удар по хутору на Кубани. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что британцу грозит 14 лет колонии за сражение на стороне ВСУ.

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