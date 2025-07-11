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Эксперт раскрыл, в каком случае войска ЕС действительно зайдут на Украину

Общественник Килинкаров: без разрешения РФ солдаты ЕС на Украину не зайдут
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Thomas Peter/Reuters

Идея «Коалиции желающих, но не очень решительных» ввести войска на Украину после прекращения огня не нова — дискуссии ведутся уже на протяжении нескольких месяцев. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, комментируя планы Франции и Великобритании направить на украинскую территорию 50 тыс. военных.

По мнению эксперта, президент Франции Эммануэль Макрон пытается взять лидерство в этом вопросе, понимая, что если промедлит, то это сделают немцы.

«Миротворческие войска, о которых заявляет Макрон, теоретически могут быть введены на территорию бывшей Украины, если конфликт закончится разделом страны и какая-то часть Украины, по согласию с Россией, отойдет под контроль ЕС и стран НАТО», — сказал Килинкаров.

Британия и Франция готовы направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Об этом объявили Стармер и Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне. Контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии. Реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лондон и Париж призвали сочетать жесткость и диалог в отношениях с Россией.

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