Российские военные эвакуировали двух жителей из харьковского поселка

Ганчев: ВС РФ эвакуировали двух человек из харьковского села Двуречная

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России эвакуировали группу из двух мирных жителей из населенного пункта Двуречная Харьковской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Военнослужащие российской армии эвакуировали 2 человека из поселка Двуречная. В данный момент их уже доставили на территорию Российской Федерации, где людям будет оказана необходимая поддержка», — говорится в сообщении.

По словам главы российской администрации в регионе, освобожденный ВС РФ в начале года поселок Двуречная располагается близко к линии фронта. По этой причине военнослужащие украинской армии часто наносят по нему удары дронами и артиллерией.

До этого Ганчев сообщил, что после освобождения Соболевки российским военным остается пройти несколько километров до Купянска Харьковской области. Отмечалось, что на данном участке фронта ситуация для украинских военных складывается критическая.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают расширять буферную зону в Харьковской области.