Ганчев: более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС России

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России контролируют 75 сел в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

«Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация — «Газета.Ru») установила административный контроль над 35 поселками Купянского района», — сказал Ганчев.

4 июля Ганчев заявил, что российские войска продвигаются в Харьковской области, растягивая оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Ганчева, ВС России таким образом продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.

6 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВС России, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны. Марочко добавил, что в настоящее время идет дальнейшее продвижение в западном направлении фронта российскими войсками.

Ранее Рогов заявил об ударе по командному пункту «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Харьковской области.