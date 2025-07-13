На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число сел в Харьковской области, контролируемых российскими войсками

Ганчев: более 75 сел в Харьковской области находятся под контролем ВС России
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России контролируют 75 сел в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

«Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация — «Газета.Ru») установила административный контроль над 35 поселками Купянского района», — сказал Ганчев.

4 июля Ганчев заявил, что российские войска продвигаются в Харьковской области, растягивая оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Ганчева, ВС России таким образом продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.

6 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВС России, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны. Марочко добавил, что в настоящее время идет дальнейшее продвижение в западном направлении фронта российскими войсками.

Ранее Рогов заявил об ударе по командному пункту «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами