Марочко: ВС РФ до двух километров отодвинули ВСУ от Белгородчины

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России, начав бои на новом участке фронта на стыке Белгородской и Харьковской областей, отодвинули украинскую армию на некоторых участках фронта до двух километров для формирования буферной зоны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«У нас начался формироваться новый участок на белгородской границе, где линия боевого соприкосновения, которая находилась в довольно-таки статическом состоянии очень длительное время, начала приходить в движение», — рассказал собеседник агентства.

Марочко добавил, что в настоящее время освобожден населенный пункт Меловое, идет дальнейшее продвижение в западном направлении фронта российскими войсками.

«Где-то на 1,5-2 километра уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации», — заключил военный эксперт.

По словам Марочко, российские военнослужащие успешно отодвигают противника как от Белгородской, так и от Курской области, формируя таким образом буферную зону у данных российских субъектов.

До этого сообщалось, что российские войска взяли под контроль расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка в Донецкой народной республике.

1 июля Марочко рассказал, что российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины у села Надии в ЛНР. Военные ВС РФ выявили в селе Новосергеевка в Харьковской области место сосредоточения бронетехники и личного состава украинских войск в ходе объективного контроля западных рубежей республики, пояснил эксперт.

Ранее глава ЛНР сообщил о полном освобождении территории региона.