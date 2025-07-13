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В Молдавии прокомментировали сведения о ликвидации своих военных на Украине

Минобороны Молдавии назвало фейком сведения о ликвидации своих солдат на Украине
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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Информация, согласно которой на территории Украины были ликвидированы военнослужащие из Молдавии, «является ложью». Об этом порталу Deschide заявили в молдавском министерстве обороны.

В ведомстве добавили, что подобные сведения «сфабрикованы для манипулирования общественным мнением». В министерстве считают, что таким образом авторы аналогичных материалов хотят дискредитировать армию Молдавии.

Несколькими часами ранее молдавские Telegram-каналы сообщали, что Украине в результате удара российских войск по учебному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы несколько иностранных наемников из Молдавии. По их информации, молдавские военнослужащие проходили подготовку в районе села Давыдов Брод в Херсонской области.

До этого украинские военнослужащие бросили подразделение, состоящее из 30 колумбийских наемников, на позициях в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. По данным журналистов, бойцы ВСУ отступили на данном участке фронта, но намеренно не оповестили об этом иностранцев.

Ранее стало известно об участии наемников из Южной Кореи в конфликте на Украине.

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