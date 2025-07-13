На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник сообщил о планах ВСУ прекратить бои за Купянск

Полковник Алехин: ВСУ планируют оставить Купянск из-за угрозы окружения
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся оставить Купянск в Харьковской области из-за угрозы окружения. Об этом рассказал военный эксперт, полковник Геннадий Алехин в интервью aif.ru.

«По последним сведениям, противник сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в самом Купянске и выдвигается за Купянск, в район лесополосы и учебного аэродрома», — поделился деталями офицер.

Алехин отметил, что группировка российских войск «Запад» возьмет Купянск в окружение совсем скоро. По оценке эксперта, войска ВСУ в Харьковской области могут быть рассечены на несколько частей, каждая из которых будет последовательно уничтожена бойцами армии РФ.

13 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные нанесли удары по дислоцированной в Купянске группировке ВСУ сразу с пяти направлений. При этом он подчеркнул, что говорить «о серьезном заходе» ВС России в Купянск преждевременно. Он отметил, что у Киева еще есть возможность снабжать группировку в городе.

Также Марочко уточнил, что украинские войска серьезно укрепили сам населенный пункт, поэтому лобовые атаки со стороны российских военных нецелесообразны.

Ранее на Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена солдат.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами