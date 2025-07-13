Полковник сообщил о планах ВСУ прекратить бои за Купянск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся оставить Купянск в Харьковской области из-за угрозы окружения. Об этом рассказал военный эксперт, полковник Геннадий Алехин в интервью aif.ru.

«По последним сведениям, противник сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в самом Купянске и выдвигается за Купянск, в район лесополосы и учебного аэродрома», — поделился деталями офицер.

Алехин отметил, что группировка российских войск «Запад» возьмет Купянск в окружение совсем скоро. По оценке эксперта, войска ВСУ в Харьковской области могут быть рассечены на несколько частей, каждая из которых будет последовательно уничтожена бойцами армии РФ.

13 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные нанесли удары по дислоцированной в Купянске группировке ВСУ сразу с пяти направлений. При этом он подчеркнул, что говорить «о серьезном заходе» ВС России в Купянск преждевременно. Он отметил, что у Киева еще есть возможность снабжать группировку в городе.

Также Марочко уточнил, что украинские войска серьезно укрепили сам населенный пункт, поэтому лобовые атаки со стороны российских военных нецелесообразны.

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