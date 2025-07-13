В Британии на аэродроме времен Второй мировой начался крупный пожар

В Ноттингемшире на территории бывшей базы Королевских ВВС Великобритании начался крупный пожар. Об этом сообщает газета The Sun.

Возгорание произошло утром 13 июля на старом аэродроме Уигсли, который активно использовался во времена Второй мировой войны.

По данным таблоида, огонь охватил запасы сена и кукурузы. Пострадавших нет, однако, как отмечают пожарные, на полную ликвидацию пожара может уйти несколько дней. На месте продолжают работать экстренные службы.

Аэродром вывели из эксплуатации в конце 1950-х годов, однако он до сих пор используется в качестве склада для хранения сельхозпродукции.

До этого огненный смерч распространил масштабный лесной пожар со штата Юта на штат Колорадо в США. Пожар на юге Юты продолжается уже третий день и привел к эвакуации тысяч человек. Эвакуируют все население, проживающее в пределах пяти миль от очага пожара, а также вдоль дороги, соединяющей штаты Юта и Колорадо.

Ранее в США 12-летний школьник спас семью во время пожара.