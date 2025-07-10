ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам в Киеве

Ночью Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктура аэродрома украинской армии.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отмечается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная атака российской армии на Киев длилась почти 10 часов. По его словам, ВС РФ выпустили по объектам в украинской столице 18 ракет, в том числе баллистических, и около 400 ударных дронов. Зеленский отметил, что главной целью атаки были Киев и Киевская область, однако ударам также подверглись Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. Он призвал «давить санкциями на Россию так, чтобы были ощутимые последствия».

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук сказал, что люди должны привыкнуть к массированным ударам ВС РФ по Украине и воспринимать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала украинской армии. Он подчеркнул, что подобные атаки будут происходить чаще, поскольку Киев не идет на переговоры и не соглашается обсуждать меморандум.

Ранее глава МИД Украины отреагировал на массированный удар ВС РФ по Киеву.