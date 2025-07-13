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В Турции раскрыли, где будет храниться сожженное курдами оружие

Tele1: сожженное РПК оружие планируется хранить в пещере Джасана в Ираке
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Osman Orsal/Reuters

Оружие, которое сожгли члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках первого этапа разоружения, планируют хранить в пещере Джасана на севере Ирака. Об этом сообщил турецкий телеканал Tele1.

«Ако Хариб, директор Музея национальной безопасности в Сулеймание, заявил, что было принято решение о том, что сожженное оружие будет доставлено в Национальный музей Эмне Суреке для экспонирования и хранения. Но позже было принято решение о том, что сожженное оружие будет храниться в пещере Джасана», — говорится в сообщении.

РПК была создана в 1978 году и с тех пор боролась за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии в составе республики. В мае газета Türkiye сообщила, что организация намерена самораспуститься.

8 июля газета Hürriyet сообщила, что первая группа бойцов РПК начнет процесс разоружения в пятницу, 11 июля, на территории сопредельного Северного Ирака. Ожидалось, что этому будет предшествовать обращение к РПК лидера организации Абдуллаха Оджалана.

Ранее Эрдоган оценил решение курдов сдать оружие.

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