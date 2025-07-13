Родственники военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Сумского направления жалуются на неудобный алгоритм поиска без вести пропавших. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Родственники пропавших без вести военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка подробно описывают алгоритм действий после признания солдата пропавшим без вести», — рассказал источник.

По его словам, кроме бюрократических проволочек, вдовы солдат ВСУ жалуются на необходимость отправки многочисленных документов от всех родственников через электронные сервисы.

Уточняется, что это создает сложность для жителей украинских сел, где нет интернета и сотовой связи. В качестве примера в силовых структурах привели историю с поиском из населенного пункта Речица Волынской области.

До этого стало известно, что родные бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пропавших без вести в ходе сражений на Сумском направлении, начали публиковать в интернете личные данные офицеров с целью мести.

2 июля в США рассказали о серьезных проблемах украинской армии в регионе. По данным портала TWZ, вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников.

Ранее военкоры сообщили о прорыве ВС РФ на Сумском направлении.