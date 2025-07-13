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В Минобороны КНР рассказали об активности японской разведки

МО КНР: разведывательная активность армии Японии у границ Китая создает риски
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Toru Hanai/Reuters

Разведывательная деятельность военной авиации и ВМС Японии недалеко от границ КНР создает риски в воздухе и на море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Китая Цзян Бинь, пишет ТАСС.

«В последнее время разведывательная авиация японских ВВС неоднократно появлялась в воздухе над Восточно-Китайским морем», — сообщил он.

Представитель ведомства добавил, что японская разведка в море у китайской границы представляет риски для безопасности страны.

До этого Цзян Бинь заявил, что тайваньские военные учения «Ханьгуан» не смогут остановить вооруженные силы КНР и историческую тенденцию воссоединения страны. Он отметил, что учения «Ханьгуан» являются блефом и самообманом. Он подчеркнул, что ежегодные маневры отделившейся республики не предотвратят историческую тенденцию неизбежного воссоединения государства.

В свою очередь представитель Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что слова тайваньской администрации не смогут остановить неизбежное воссоединение с Китаем.

Ранее российская сторона высказалась о принадлежности Тайваня.

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