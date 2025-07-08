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В Китае высказались о тайваньских военных учениях «Ханьгуан»

МО КНР: военные учения Тайваня не остановят Народно-освободительную армию Китая
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Thomas Peter/Reuters

Тайваньские военные учения «Ханьгуан» не смогут остановить вооруженные силы КНР и историческую тенденцию воссоединения страны. Об этом заявил официальный представитель минобороны Китая Цзян Бинь, передает ТАСС.

«Какие бы маневры они ни проводили, какое бы оружие они ни использовали, это не сможет остановить острый меч Народно-освободительной армии Китая, направленный против движения за независимость Тайваня...», — сказал он.

По его мнению, учения «Ханьгуан» являются блефом и самообманом. Он подчеркнул, что ежегодные маневры отделившейся республики не предотвратят историческую тенденцию неизбежного воссоединения государства.

«Ханьгуан» состоятся на Тайване с 9 по 18 июля. По плану тренировки будут проходить по сценарию блокады и вторжения, военные будут отрабатывать нанесение высокоточных ударов с моря и воздуха.

До этого представитель Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что слова тайваньской администрации не смогут остановить неизбежное воссоединение с Китаем.

Ранее эксперт оценил вероятность вооруженного конфликта на Тайване.

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