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ВСУ применяли в Курской области немецкие мины с магнитными датчиками

РИА: ВСУ использовали в Курской области немецкие мины с магнитными датчиками
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области кумулятивные мины немецкого производства с магнитными датчиками для уничтожения техники. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

По его словам, мины разбрасывались над позициями российских войск при помощи снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155-мм калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — поделился Миронов.

10 июля стало известно, что ВСУ ударили по Курской области снарядами с отравляющим веществом. В правительстве региона отметили: боеприпасы с хлором украинские военные применяли уже после того, как область была полностью освобождена от оккупации.

До этого командир российской саперной роты с позывным «Ишим» рассказал, что украинские военные заминировали плюшевого медвежонка при отступлении из Курской области.

Ранее в МИД сообщили о десятках тысячах снарядов, выпущенных ВСУ по объектам в РФ.

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