Командир российской саперной роты с позывным «Ишим» рассказал РИА Новости, что украинские военные заминировали плюшевого медвежонка при отступлении из Курской области.

«Подло минируют. Установили взрывное устройство... Все это, уходя с позиций, противник минирует», — поделился военный.

До этого штурмовик группировки «Восток» с позывным «Тигр» рассказывал, что российские военнослужащие столкнулись с большим количеством заминированных объектов в населенных пунктах, которые взяли под контроль на Южно-Донецком направлении.

Он отметил, что мины могут быть замаскированы под обычные предметы, включая продукты питания. Российские бойцы после зачистки территории внимательно проверяют все вокруг на наличие взрывоопасных предметов, так как украинские силы могут оставлять мины даже в шоколадках. Он отметил, что в таких условиях лучше ничего не трогать без предварительной проверки.

Ранее в МИД рассказали о десятках тысячах снарядов, выпущенных ВСУ по объектам в РФ.