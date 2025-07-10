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ВСУ атаковали российский регион снарядами с хлором

Правительство Курской области: ВСУ атаковали регион снарядами с хлором
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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Курской области снарядами с отравляющим веществом. Об этом сообщили в правительстве региона в Telegram-канале.

Отмечается, что снаряды с хлором украинские военные применяли уже после того, как область была полностью освобождена от оккупации.

Также, по утверждению правительства Курской области, некоторые из сброшенных на регионе снарядов были с датчиками, которые реагируют на металл, движение, звук. Власти предупредили население об опасности и призвали рассказывать об обнаружении снарядов в МЧС.

Министерство обороны России утром 10 июля сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 14 украинских беспилотников. Восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, еще по одному — над территориями Пензенской и Курской областей.

Ранее украинские военные заминировали плюшевую игрушку при отступлении из Курской области.

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