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Дело экс-главы Главного военно-строительного управления по спецобъектам направили в суд

Прокуратура направила в суд дело экс-главы ГВСУ по СО Белкова
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Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

Столичная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу дело бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Роман Костенко.

Суд рассмотрит дело покупке томографа по завышенной стоимости для девятого лечебно-диагностического центра Минобороны России.

«Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Белкова, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал он.

Из материалов дела следует, что Белков организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с компанией «Стройхимпроект». Поставщик обязался предоставить томограф за 121 млн рублей. Следствие считает, что стоимость была завышена.

Недавно Минобороны России подало в суд иск к АО «Электроавтоматика» на сумму свыше 1 млрд рублей. АО «Электроавтоматика» является известным на российском и международном рынках производителем высокотехнологичной электротехнической продукции.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении 125 млн рублей при строительстве объекта Минобороны.

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