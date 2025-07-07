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Минобороны РФ подало иск к АО «Электроавтоматика»

Минобороны потребовало в суде взыскать с «Электроавтоматики» свыше 1 млрд рублей
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минобороны России подало в суд иск к АО «Электроавтоматика» на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде столицы.

По данным, полученным из суда, сумма исковых требований министерства обороны к «Электроавтоматике» составляет 1 млрд 126 млн 609 тысяч 687 рублей.

ТАСС напоминает, что АО «Электроавтоматика» является известным на российском и международном рынках производителем высокотехнологичной электротехнической продукции.

В июне сообщалось, что министерство обороны Российской Федерации подало в суд новые иски, в рамках которых потребовало взыскать 1,3 млрд рублей с Главного военно-строительного управления по специальным объектам.

В том же месяце оборонное ведомство подало в суд новые иски с требованием взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 620 млн рублей.

Ранее Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей.

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