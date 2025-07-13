МО: ВС РФ уничтожили укрытия с личным составом ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили укрытия с личным составом украинских войск на Южно-Донецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Кроме того, военные Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали склады боеприпасов, легкобронированную технику, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

До этого появилась информация о панике в Вооруженных силах Украины (ВСУ) из-за ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

За последние две недели российская армия ударила по ТЦК как минимум в четырех украинских городах. В Совфеде назвали это новой стратегией, которая направлена на уничтожение военкоматов в русскоязычных регионах республики. В Киеве считают, что удары призваны сорвать мобилизацию.

Ранее на Украине заявили о поражении промышленной инфраструктуры во Львове.