В Ивановской области ввели беспилотную опасность

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был объявлен в Ивановской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА», — говорится в публикации.

В правительстве добавили, что система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

Местных жителей призвали сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями оперштаба.

Незадолго до этого опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Самарской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над югом России. Дроны были замечены и сбиты над Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря с 10:00 до 11:20. На Кубани была объявлена угроза опасности атаки беспилотников, в 15:02 она была отменена.

Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнули поля.