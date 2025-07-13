В Липецкой области объявлена воздушная опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону в Telegram-канале.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — говорится в сообщении.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также написал в своем Telegram-канале, что на территории всей области вводится режим воздушной опасности.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявленной опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что нанесенный Вооруженными силами России удар по крупному предприятию по производству различных видов электроники «Электрон» ослабит системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Украины.

Ранее в Белгороде украинский дрон попал в жилой дом.