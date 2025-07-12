В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, поскольку силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности. Также губернатор посоветовал следить за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над югом России. Дроны были замечены и сбиты над Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря с 10:00 до 11:20. На Кубани была объявлена угроза опасности атаки беспилотников, в 15:02 она была отменена.

Ранее сообщалось, что в Белгороде изменят алгоритм оповещения об атаках БПЛА.