На северо-востоке Украины прогремели как минимум 10 взрывов

В украинском городе Шостка в Сумской области произошли взрывы, передает телеканал «Общественное».

Как отмечается, сначала стало известно о как минимум пяти взрывах, потом их количество увеличилось до 10-12.

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе с 21.44 введен режим воздушной тревоги.

Прошлой ночью украинские средства массовой информации сообщали о серии взрывов, прогремевших во Львове и других городах республики. Позднее «Страна.ua» написала о разрушении здания крупного предприятия «Электрон» во Львове, специализирующегося на производстве электроники.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей украинского города после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.