В Чехии объявили конкурс на поставку бронемашин за $1,1 млрд

Министерство обороны Чехии объявило тендер на закупку 185 бронированных автомобилей с колесной формулой 4х4 на общую сумму 24,7 миллиарда чешских крон (приблизительно $1,1 миллиарда). Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на заместителя министра обороны Франтишека Шульца.

«Министерство обороны объявило конкурс на поставку 185 бронированных машин с колесной формулой 4х4, общая стоимость контракта составляет 24,7 миллиарда крон. Планируется, что эти машины будут использоваться, в частности, в инженерных войсках, а также для нужд медиков, саперов и военной полиции. Уже более десяти компаний подали свои первые заявки на участие в квалификационном раунде», — заявил Шульц.

Армия Чехии заинтересована в приобретении полноприводных автомобилей класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с массой до 20 тонн. Инженерные войска нуждаются в таких машинах, прежде всего, для преодоления и разминирования минных полей. Автомобиль должен быть способен перевозить до десяти человек или четыре тонны груза, при этом общая масса перевозимого груза не должна превышать 20 тонн. Для транспортировки автомобилей на большие расстояния предполагается использовать самолеты C-130 Hercules.

До этого Польша и Южная Корея заключили соглашение о поставке 180 основных боевых танков K2 «Черная пантера». Данная сделка позволит Варшаве обновить свой бронетанковый парк, заместив устаревшие советские модели Т-72 и PT-91, которые, в свою очередь, будут переданы Украине.

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