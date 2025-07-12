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ВСУ атаковали запорожский город

Рогов: украинские войска атаковали запорожскую Каменку-Днепровскую
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу город Каменка-Днепровская, расположенный в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской. В городе прогремело не менее трех взрывов в районе промышленной зоны и береговой линии», — заявил Рогов.

Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о возможных жертвах и разрушениях.

Запорожская область — регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении реки Днепр. Данная территория вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области, в то время как оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, удерживается украинскими войсками. Временным административным центром области с марта 2023 года является город Мелитополь.

Ранее сообщалось, что в Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения.

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