ВСУ атаковали запорожский город

Украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу город Каменка-Днепровская, расположенный в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской. В городе прогремело не менее трех взрывов в районе промышленной зоны и береговой линии», — заявил Рогов.

Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о возможных жертвах и разрушениях.

Запорожская область — регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении реки Днепр. Данная территория вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области, в то время как оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, удерживается украинскими войсками. Временным административным центром области с марта 2023 года является город Мелитополь.

Ранее сообщалось, что в Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения.