Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ над югом России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были замечены и сбиты над Белгородской областью, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря с 10:00 до 11:20 мск.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

По данным Минобороны, дежурные системы ПВО в течение ночи сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионами РФ. Больше всего целей — 16 — уничтожили в Брянской области. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым, три — в Ростовской области, два — в Курской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, а также над акваторией Азовского моря перехватили по одному БПЛА.

В ведомстве добавили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия.