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Беспилотники ВСУ атаковали село в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Ломаковка
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Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила ожоговые ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в ходе атаки украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом. В результате инцидента здание было полностью уничтожено. По словам губернатора, власти региона окажут необходимую поддержку.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два социальных объекта в Белгороде. По его словам, один из дронов ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где проходили занятия. В результате инцидента произошло возгорание кровли, отметил глава региона.

Ранее в Брянской области задержали двух человек за пособничество спецслужбам Украины.

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