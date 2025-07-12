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МО РФ сообщило о групповом ударе по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по территории Украины в ночь на 12 июля
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Telegram-канал «SHOT»

ВС РФ нанесли групповой удар по территории Украины в ночь на 12 июля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в очередной сводке.

Целью российского высокоточного оружия были названы предприятия военно-промышленного комплекса во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктура военного аэродрома Украины в неуказанном городе.

Как заявили в Минобороны РФ, все цели были успешно поражены.

До этого в подполье заявили, что украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК после атак.

По словам представителей пророссийского сопротивления, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно».

В последние недели ВС РФ успешно поразили здания ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

11 июля координатор пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что украинцы стали передавать подпольщикам данные о личном составе ТЦК в Львовской области Украины и призвал граждан Украины «пообщаться» с ними лично, отмстив за мобилизованных родственников.

Ранее жительница Одессы записала видео на фоне начала атаки «Гераней».

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