Жительница Одессы сняла видео, запечатлев начало атаки беспилотников «Герань» на местный территориальный центр комплектования (ТЦК). Кадры публикует RG.ru.

Съемка велась с набережной. В небе, со стороны моря, медленно приближался беспилотник. Ему никто не препятствовал, слышались лишь хаотичные выстрелы из автоматического оружия.

Когда выстрелы прозвучали непосредственно над головой оператора, она испугалась и укрылась у стены. К ней присоединились и другие зеваки. Паники не наблюдалось, скорее, присутствовало любопытство.

Российские военнослужащие 11 июля ликвидировали штаб территориального центра комплектования (ТЦК), он же военный комиссариат, размещавшийся на территории Одесского завода «Стальканат». Разведывательные данные позволили обнаружить штаб-квартиру руководства Одесского ТЦК, переоборудованную для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и располагавшуюся на минус первом и минус втором этажах предприятия. Бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по этому объекту, применив девять беспилотников типа «Герань», что привело к полному разрушению помещений, где скрывалось руководство военкомата.

Ранее в подполье рассказали о панике среди сотрудников ТЦК на Украине из-за ударов ВС РФ.