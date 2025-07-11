На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Одессы записала видео на фоне начала атаки «Гераней»

Одесситка с юмором прокомментировала атаку «Гераней» на ТЦК
true
true
true
close
Соцсети

Жительница Одессы сняла видео, запечатлев начало атаки беспилотников «Герань» на местный территориальный центр комплектования (ТЦК). Кадры публикует RG.ru.

Съемка велась с набережной. В небе, со стороны моря, медленно приближался беспилотник. Ему никто не препятствовал, слышались лишь хаотичные выстрелы из автоматического оружия.

Когда выстрелы прозвучали непосредственно над головой оператора, она испугалась и укрылась у стены. К ней присоединились и другие зеваки. Паники не наблюдалось, скорее, присутствовало любопытство.

Российские военнослужащие 11 июля ликвидировали штаб территориального центра комплектования (ТЦК), он же военный комиссариат, размещавшийся на территории Одесского завода «Стальканат». Разведывательные данные позволили обнаружить штаб-квартиру руководства Одесского ТЦК, переоборудованную для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и располагавшуюся на минус первом и минус втором этажах предприятия. Бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по этому объекту, применив девять беспилотников типа «Герань», что привело к полному разрушению помещений, где скрывалось руководство военкомата.

Ранее в подполье рассказали о панике среди сотрудников ТЦК на Украине из-за ударов ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами