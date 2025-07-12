Гражданин Украины Андрей Коломийц сразу после освобождения из России был доставлен в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом заявил его адвокат Михаил Беньяш (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале.

«Час от часу веселее. По прибытии на родину и (после) беседы с товарищами из СБУ Коломиец незамедлительно попал в заботливые руки Белгород-Днестровского ТЦК», — написал юрист.

Беньяш добавил, что пока Коломийц не выходит на связь. Украинец отбывал в России наказание за посягательство на жизнь двух экс-сотрудников подразделения «Беркут».

10 июля украинского журналиста Богдана Буткевича, который в 2019 году назвал жителей Донбасса «ненужными людьми», мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его жена Марина Данилюк-Ярмолаева рассказала, что до недавнего времени Буткевич «внештатно выполнял задания» для ГУР украинского минобороны.

8 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в процессе мобилизации на Украине «много проблемных вопросов», но главным остается обеспечение надлежащей подготовки военнослужащих и нормальное отношение к людям.

Ранее эксперт раскрыл, как Россия ударами по Украине спасает население этой страны.