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Главком ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

Сырский: в мобилизации на Украине есть много проблемных вопросов
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Roman Chop/AP

В процессе мобилизации на Украине «много проблемных вопросов», но главным остается обеспечение надлежащей подготовки военнослужащих и нормальное отношение к людям. Об этом в своем Telegram-канале заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По его словам, конфликт с российской стороной требует проведения мобилизации и рекрутинга. В рамках совещания были проанализированы нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах Украины, а также выявлены ошибки и недостатки, которые следует исправить.

Сырский добавил, что российской стороне удалось значительно увеличить количество личного состава, который задействован в боевых действиях, а также нарастить производство ракет и беспилотников. Он заключил, что Украина должна прибегать к симметричным и асимметричным действия, искать новые тактические и технологические решения.

До этого спикер командования СВ ВСУ Виталий Саранцев заявил, что Россия пытается сорвать мобилизацию в республике.

Ранее в Раде заявили о «животном инстинкте» сотрудников ТЦК на Украине.

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