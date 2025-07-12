В Белгородской области утром сбили три украинских дрона

Дежурные средства ПВО Минобороны РФ уничтожили в период с 08.50 мск до 09.50 мск три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Шебекине начали закрывать сеткой для защиты от атаки беспилотников ВСУ школы и детские сады. По словам Гладкова сейчас в регионе 60 многоквартирных домов уже закрыты сетками.

Российский регион ежедневно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гладкова подчеркнул, что ситуация в Белгородской области остается «стабильно сложной».

По информации Минобороны России, над регионами России ночью сбили 33 беспилотника ВСУ. Больше всего целей — 16 — уничтожили в Брянской области. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым, три — в Ростовской области, два — в Курской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, а также над акваторией Азовского моря перехватили по одному БПЛА.

Ранее в Ростовской и Воронежской областях сбили беспилотники ВСУ.