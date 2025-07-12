В Ростовской и Воронежской областях сбили беспилотники

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 12 июля системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Миллеровском районе.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

О похожем инциденте заявил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, дрон был сбит в пригороде Воронежа. Повреждений и пострадавших также не зафиксировано. При этом, как уточнил глава региона, сигнал тревоги из-за угрозы атаки не объявлялся.

Ночью режим опасности БПЛА также вводили в Пензенской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае. Подробности по другим регионам пока не раскрываются.

По данным Минобороны, дежурные системы ПВО в течение ночи сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионами РФ. Больше всего целей — 16 — уничтожили в Брянской области. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым, три — в Ростовской области, два — в Курской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, а также над акваторией Азовского моря перехватили по одному БПЛА.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека.