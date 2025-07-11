В Киеве приготовились запустить новую систему против дронов

Украина запускает систему перехвата беспилотных летательных аппаратов с помощью дронов-перехватчиков. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что проект называется «Чистое небо», на него выделят 260 млн гривен (около 483 млн рублей). По данным издания, в рамках проекта якобы были сбиты порядка 550 беспилотников.

Также сообщается, что под эту задачу будет создан центр для подготовки операторов дронов-перехватчиков.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

В конце июня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев планирует получить 4 млн дронов в 2025 году. Особый акцент в поставках будет сделан на дроны-перехватчики — новый класс беспилотников, специально разработанных для противодействия российским ударным БПЛА.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию российских беспилотников «Герань-2».