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Военный эксперт рассказал о боях в районе Богуславки в Харьковской области

Марочко: ВС РФ отбили более 10 атак ВСУ у Богуславки в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы с начала текущей недели отбили более 10 крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Богуславка в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас у данного населенного пункта идут ожесточенные бои.

«Украинские боевики не оставляют попыток возвращения ранее утраченных рубежей и позиций в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка. <...> Основным плацдармом для наступления вооруженных формирований Украины при этом продолжает оставаться Богуславка», — отметил Марочко.

Эксперт добавил, что ВСУ концентрируют в Богуславке свои основные силы и материально-техническую базу. Кроме того, военные Вооруженных сил РФ выявили на территории села защищенные командные пункты и пункты управления украинских войск.

6 июля в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Запад».

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают расширять буферную зону в Харьковской области.

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