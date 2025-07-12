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Французский генерал оценил способность НАТО закупать оружие для Украины

Генерал Шованси: НАТО не сможет закупать оружие для Украины, как требует Трамп
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Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс не сможет закупать и поставлять оружие на Украину, как предлагает президент США Дональд Трамп. Об этом в ходе интервью для газеты Le Figaro заявил французский генерал Франсуа Шованси.

«У него (НАТО — «Газета.Ru») нет для этого (закупок оружия — «Газета.Ru») финансовых средств», — сказал эксперт.

Он добавил, что у военного блока также нет возможности поставлять уже имеющееся оружие на Украину. Если альянс пойдет на такой шаг, он опустошит свои запасы снарядов и вооружения.

По словам Шованси, в НАТО существует достаточно сложная процедура одобрения поставок оружия. В том числе она включает в себя многочисленные бюрократические проволочки, которые способны существенно затормозить отправку техники и боеприпасов в зону конфликта.

В связи с этим генерал назвал расплывчатым высказывание Трампа о роли Североатлантического альянса в закупках оружия для Украины.

11 июля хозяин Белого дома сообщил, что союзники США по НАТО будут закупать вооружения американского производства и поставлять их на Украину. Как он сказал, Вашингтон и его партнеры достигли соответствующих договоренностей во время саммита альянса в июне 2025 года.

Ранее Песков оценил слова Трампа о продаже оружия НАТО для поставок на Украину.

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