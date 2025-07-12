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Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

МО РФ: ВСУ в зоне действий «Юга» потеряли 135 военных и два склада боеприпасов
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Oleg Petrasiuk/AP

Потери украинской армии в зоне действий Южной группировки войск составили за сутки свыше 135 военнослужащих и два склада боеприпасов. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков, его слова приводит ТАСС.

«Противник потерял пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — добавил Третьяков.

По его информации, подразделения Южной группировки войск сумели занять более выгодные рубежи и позиции, нанести поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады Национальной гвардии Украины в районах Северска, Часова Яра, Константиновки, Белой Горы, Александро-Шультино и Клебан-Быка.

В зоне ответственности группировки «Днепр» зафиксированы потери более 65 украинских военных за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Ранее разведчик сообщил, что ВСУ бросают в штурм в одной области наспех собранные отряды.

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