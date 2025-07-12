ВСУ потеряли до 465 военных в зоне ответственности «Центра» за сутки

В зоне ответственности группировки войск «Центр» зафиксированы значительные потери украинских формирований. Об этом сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук, передает ТАСС.

«Подразделения улучшили тактическое положение при выполнении задач», — отметил Савчук.

По его данным, выведены из строя два автомобиля и три артиллерийских орудия противника. ВСУ потеряли 465 военных.

Группировка «Центр» действует на основных направлениях в Донбассе.

До этого стало известно, что в зоне ответственности группировки «Днепр» зафиксированы потери более 65 украинских военных за минувшие сутки.

11 июля политолог и военный эксперт Олег Глазунов заявил, что Вооруженные силы России продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) не так быстро, но зато уверенно вперед, исходя из имеющихся ресурсов. Он подчеркнул, что никакого застоя фронта нет. ДНР является густонаселенным регионом, где через каждые 10 километров встречается жилая местность и освобождать Донбасс крайне сложно, потому что украинские войска держатся за каждый населенный пункт с боем, заключил военный эксперт.

Ранее генерал ФРГ признал инициативу ВС РФ на Украине.