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Эксперт оценил темп продвижения армии России в ДНР

Военный эксперт Глазунов: ВС РФ освобождают ДНР, исходя из своих ресурсов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) не так быстро, но зато уверенно вперед, исходя из имеющихся ресурсов. Об этом заявил политолог и военный эксперт Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру».

Собеседник агентства пояснил, что в годы Великой Отечественной войны современную территорию ДНР освобождали сразу три фронта, войска насчитывали до двух миллионов человек. В настоящее же время за Донбасс сражается группировка из 500 тысяч человек, из которых непосредственно воюют только 300 тысяч, напомнил Глазунов.

«Поэтому мы освобождаем тем темпом, который нам позволяет, исходя из наших ресурсов и сил. Мы хоть и двигаемся не торопясь, но двигаемся вперед», — указал эксперт.

Глазунов подчеркнул, что никакого застоя фронта нет. ДНР является густонаселенным регионом, где через каждые 10 километров встречается жилая местность и освобождать Донбасс крайне сложно, потому что украинские войска держатся за каждый населенный пункт с боем, заключил военный эксперт.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ вынудили украинские формирования отступить из Зеленой Долины в ДНР на вторую и третью линии обороны. При этом командование ВСУ перебросило одно из отступивших подразделений к донецкому селу Колодези.

О переходе Зеленой Долины под контроль российских войск Минобороны сообщало несколькими часами ранее. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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