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Стало известно, сколько снарядов выпустили ВСУ по ДНР за сутки

ВСУ выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам ДНР за сутки
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Stringer/Reuters

За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР семь боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по документированию военных преступлений Украины.

Отмечается, что было зафиксировано четыре факта вооруженных атак ВСУ по территории республики. Все атаки проходили на Горловском направлении. Ранения получил один человек. При этом повреждений инфраструктуры или жилых домов не зафиксировано.

«Всего выпущено семь единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска атаковали село Головчино Грайворонского округа.

Под удар попал частный дом. В результате детонации повреждены кровля и стена домовладения. Гладков уточнил, что в результате атаки пострадала местная жительница.

Также Гладков рассказал, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область повреждения получили более 400 объектов социальной инфраструктуры.

Ранее в РФ назвали главную проблему в рядах ВСУ.

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