Военный врач рассказал о массовом применении сухой плазмы в ходе СВО

Массовое применение в российских госпиталях сухой плазмы стало прорывом в отечественной военной медицине и технологией, позволяющей нивелировать задержки в эвакуации раненых, вызванные ударами FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по эвакуационным командам ВС РФ. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военные врач с позывным «Ардуан».

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации», — заявил он.

Врач отметил, что максимальная помощь оказывается на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что сухая плазма является отечественной разработкой, которая начала поступать в военные медучреждения группировки войск «Днепр» в ходе спецоперации.

Сухая плазма позволяет сотрудникам госпиталей экономить время: на ее подготовку уходит всего три-четыре минуты. Помимо этого, изобретение универсальное.

До этого индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что украинские дроны китайского производства серии Mavic разлетаются на осколки после попадания в них российского патрона IGLA («Игла»). По его словам, мини-дроны являются одной из основных угроз на поле боя.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.