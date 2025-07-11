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ВСУ обстреляли Белгород и Шебекино

Гладков сообщил об обстрелах Белгорода и Шебекино
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chacklun/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинские войска нанесли новый удар по Белгородской области, атаковав в том числе и областной центр. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Во время атаки на Белгород были повреждены четыре автомобиля. Еще один беспилотный летательный аппарат упал на территорию коммерческого объекта

В Шебекино противник использовал FPV-дрон, который сдетонировал возле жилого дома. От ударов двух дронов в частном доме была разрушена кровля.

Российский регион ежедневно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате ударов ВСУ получили повреждения здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия и шесть автомобилей.

До этого региональный оперштаб сообщил, что власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд руб. на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак ВСУ автомобилей.

Ранее три человека пострадали при ударе дрона по предприятию в Шебекино.

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