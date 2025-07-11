Дания заключила договор о военном сотрудничестве с Молдавией

Дания и Молдавия заключили договор о военном сотрудничестве, направленное на укрепление молдавских вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунн Поульсен в ходе пресс-конференции в Кишиневе, передает IPN.

В рамках этого соглашения правительство королевства выделит $7 млн сроком на четыре года. Сообщается, что средства направят на военную подготовку, а также на борьбу с кибератаками.

По словам Поульсена, с 1 ноября в Молдове приступит к работе датский военный атташе. Министр отметил, что Дания также изучает возможности оказания поддержки Украине в сотрудничестве с Молдовой, в которой особый акцент будет ставиться, в частности, на укрепление устойчивости Молдовы и ее оборонного сектора.

До этого датский кабмин согласовал с парламентскими фракциями повышение расходов на оборону. Отмечалось, что до 2033 года власти выделят дополнительные 120 млрд крон ($16,83 млрд).

Ранее российский посол оценил возможность восстановления отношений РФ и Дании.