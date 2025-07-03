Восстановление нормальных отношений и сотрудничества между Россией и Данией при нынешнем правительстве королевства исключено. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Он отметил, что пока Дания ратует за нанесение военного и стратегического поражения России, а также выступает за ужесточение санкций и противодействует интересам РФ на международной арене, нормальные отношения невозможны.

Посол вспомнил, что агрессивная политика Дании в отношении России привела к сокращению объема взаимной торговли по сравнению с 2021 годом примерно в семь-восемь раз. Он отметил, что датские компании, которые продолжают оставаться на российском рынке, подвергаются публичной травле. А поставки из РФ сведены к минимуму.

Также под колоссальным давлением находятся россияне, проживающие в Дании, священники и приходы РПЦ. Барбин подчеркнул, что в Дании запрещается высказываться в поддержку России в конфликте на Украине. Отличная от датского правительства точка зрения считается недопустимой.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перезагрузка отношений России с Европой станет возможной, когда в этих странах появятся лидеры, способные свернуть враждебную к Москве линию и прекратить военные поставки Киеву.

По ее мнению, в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

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