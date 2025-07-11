Адмирал Комоедов высказался о списании российского авианосца

Адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом России, заявил о необходимости сохранения тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», единственного корабля такого класса в российском флоте, для обеспечения подготовки летчиков палубной авиации. Своим мнением он поделился в интервью News.ru.

«Авианосец «Адмирал Кузнецов», конечно, нужен, чтобы готовить будущее, связанное с нашими корабельными летчиками. Конечно, нам надо его оставлять. Он в тяжелом состоянии. Его содержать в готовом состоянии — сложнейшая задача», — сказал адмирал, комментируя сообщения о возможной утилизации корабля.

Комоедов подчеркнул, что содержание крейсера является сложной задачей, но при этом «Адмирал Кузнецов» должен продолжать служить платформой для обучения летчиков палубной авиации, позволяя сохранить школу корабельной авиации для будущих поколений.

11 июля сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации может принять решение отказаться от дальнейшего восстановления крейсера «Адмирал Кузнецов». В настоящее время работы по ремонту и модернизации судна приостановлены. Источники утверждают, что в ближайшее время представители Военно-морского флота (ВМФ) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примут окончательное решение о дальнейшей судьбе корабля. Эксперты не исключают возможности списания устаревшего авианосца с последующей утилизацией.

Ранее стало известно, почему ВМС США следили за «Адмиралом Кузнецовым».