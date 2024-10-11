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Стало известно, почему ВМС США следили за «Адмиралом Кузнецовым»

NI: ВМС США следили за крейсером «Адмирал Кузнецов» в 2011-м, чтобы ему помочь

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Павел Львов/РИА Новости

Причиной того, что в 2011 году шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США следил за авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, были опасения, что российский корабль может затонуть. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Это было потому, что американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент», — заявил он.

По его словам, шестому флоту было приказано отслеживать авианосец и быть готовым оказать помощь, «если корабль в конечном итоге затонет».

Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов — единственный авианесущий корабль и флагман военно-морского флота России и Северного флота. Рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолета. С 2018 года находится на ремонте.

В июле Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. В ЦОС уточнили, что в марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, через мессенджеры WhatsApp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом». В ходе телефонных разговоров он склонял российского военного к совершению теракта на корабле, обещая ему обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплату крупного вознаграждения.

Ранее сообщалось, что для авианосца «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав.

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