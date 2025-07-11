Стали известны подробности о погибшем вместе с замглавкома ВМФ России полковнике

Полковник 155-й бригады морской пехоты Ильин погиб с Гудковым во время удара ВСУ

Полковник 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин погиб 2 июля вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаилом Гудковым во время удара ВСУ в Курской области.

Ильин был уроженцем села Мусирмы в Чувашии, некролог был опубликован в Telegram-канале администрации Урмарского муниципального района.

Командира похоронили в родном селе 10 июля. В администрации подчеркнули, что Ильин проявлял исключительное мужество и героизм.

Представители администрации выразили соболезнования близким полковника.

На прошлой неделе стало известно, что заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области во время боевой работы. По данным СМИ, он находился в полевом штабе морской пехоты, по которому ВСУ нанесли ракетный удар. В результате атаки погибли не менее 10 военнослужащих, включая командный состав бригады. Гудков до этого командовал 155-й бригадой морпехов Тихоокеанского флота и оставался на передовой даже после назначения в высшее руководство ВМФ.

Ранее Путин почтил память Гудкова минутой молчания.