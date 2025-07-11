В Орловской области оценили последствия ночной атаки БПЛА

Два частных домовладения получили повреждения в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

Также, по его словам, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон имуществу одного из местных предприятий.

«На местах происшествия продолжается работа МЧС и правоохранительных органов, принимаются необходимые меры по устранению последствий», — подчеркнул глава Орловской области.

11 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 155 украинских БПЛА в небе над российскими регионами. Больше всего летательных аппаратов — 53 — перехватили в Курской области. В Брянской области уничтожили 19 дронов, в Смоленской области — 15, в Белгородской области — 14, в Тульской области — 13, в Орловской области и столичном регионе — по 11. Еще семь целей ликвидировали в Крыму, по четыре — в Липецкой области и над акваторией Черного моря, по две — в Калужской и Ростовской областях.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА пострадали четыре человека.